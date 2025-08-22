En julio, el gasto de los hogares creció un 5,64 % en términos reales, con un monto de $112,6 billones. Esta variación contrasta con la registrada en el mismo mes de 2024, cuando fue de –2,04 %. Así lo dio a conocer la firma consultora Raddar.

De acuerdo con el estudio de la consultora, esto obedece a una mayor liquidez en el mercado y al pago de primas a finales de junio.

Explicó Raddar que la colocación crediticia, sumando la causada con tarjeta de crédito, consumo –libre destinación– e hipotecaria, presentó un crecimiento anual de 35 %, debido mayormente a la dinámica en crédito de consumo, que crece 42,7 %, en línea con la venta de bienes durables.

“La recuperación del gasto responde, en parte, a la mejoría en el empleo. Además, recuerda que en el segundo trimestre del año la economía colombiana, medida desde el PIB, creció 2,13 %, impulsada principalmente por el consumo final de los hogares”, precisó la consultora.

Gasto de los hogares.

Por bienes, el mayor crecimiento se registra en bienes durables, seguido de semidurables, servicios y, en último lugar, no durables.

“Estábamos en un ajuste de gasto y después de un freno de 23 meses, es normal que crezca”, indicó Raddar.

La firma también anotó en su informe que la reducción de las tasas de interés de consumo hicieron que la gente pudiera y quisiera comprar más.

Sin embargo, concluyó que el panorama es más matizado en el gasto per cápita, que creció solo 0,2 %, “lo que sugiere que, aunque la ‘torta’ del gasto total se ha ampliado, la ‘tajada’ que le corresponde a cada persona es prácticamente la misma, o incluso más pequeña si se consideran otros factores como desigualdad o concentración del ingreso”.

