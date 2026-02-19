En enero de 2026, el gasto de los hogares colombianos fue de $101,01 billones, lo que significó un aumento del 8 % si se compara con enero de 2025 que fue de $93,5 billones. Sin embargo, la firma consultora Raddar, sostuvo que en términos reales, la variación solo fue de 2,54 %.

Esto quiere decir que el gasto de los hogares se desaceleró en el primer mes del año, más allá que más de 2 millones de trabajadores y más de un millón de pensionados tenían en su bolsillo más dinero por cuenta del aumento del 23,7 % en el salario mínimo.

De acuerdo con Raddar, el ritmo puede responder a un componente estacional, ya que generalmente se viene de un diciembre en el que la gente gasta más de la cuenta, producto de que las familias disponen de ingresos adicionales, como las primas, lo que se sumó a las promociones activadas en el comercio para promover las compras tradicionales de Navidad.

La firma destacó el aumento visible que presentó la colocación de tarjetas de crédito, que aumentó en 22,3 %.

A su vez, en los hogares de niveles de ingresos altos la prioridad del gasto fue la salud, teniendo en cuenta que el salario mínimo incrementó costos de planes complementarios de atención. Igualmente, la firma experta en consumo manifiesta que también pudo darse un incremento en la demanda de aseguramiento privado, lo que estaría motivado por las dificultades de acceso que se presentan en el servicio básico.

“El gasto en vivienda continuó teniendo una tendencia similar entre todos los niveles de ingreso. Este componente sube con la inflación, pero también tiene gastos indexados al mínimo, como el costo de la administración en los conjuntos residenciales”, socializó Raddar.