Con el fin de ejecutar trabajos eléctricos menores, este sábado 23 de agosto se realizarán labores de mantenimiento en algunos sectores del norte de Barranquilla. Las obras programadas serán desarrolladas de la siguiente manera por personal técnico de la compañía.

De 8:05 de la mañana a 9:05 de la mañana, carrera 43 con la calle 87, en La Campiña; de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana, calle 90 con la carrera 43, en La Campiña; de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, carrera 45 con la calle 80.

Cortesía Los trabajos se adelantan para mejorar la prestación del servicio de energía.

De otro lado, en el barrio El Porvenir; de 1:00 de la tarde a 2:00 de la tarde, carrera 45B con calle 95, en Tabor; de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde, carrera 55 con la calle 82, en El Tabor y entre las 4:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde, carrera 44 con la calle 90 en La Campiña.

Para el caso del circuito Caracolí 5, se realizarán maniobras entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

Durante las obras, estarán sin suministro de energía Los Almendros y Los Almendros etapa 3 en Soledad; Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, barrio Arriba, barrio Abajo, Camagüey, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, Las Mercedes, carretera El Anón y Trocha a Soledad en Galapa.

