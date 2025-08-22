Tras revelarse la cifra del Presupuesto General de la Nación para 2026, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó sobre posibles consecuencias.

En ese sentido, expuso que el presupuesto presentado por el Gobierno para aprobación del Congreso, por $557 billones, equivale al 28,8% del PIB, el segundo más alto en la historia, solo superado por el de 2024 (29,5% del PIB).

“Esto implica un crecimiento del 9% frente al presupuesto de 2025 ($511 billones), más del doble de la inflación esperada para 2026 (3,9%)”, resaltó Mejía en su explicación.

El proyecto de ley de presupuesto para 2026, con un monto de $557 billones, repite los mismos errores del año anterior:



1. Un crecimiento del gasto del 9%, que duplica la inflación proyectada para 2026 (4,5%). Este aumento se calcula frente al presupuesto vigente con decreto de… — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) July 30, 2025

Agregó que ante la delicada situación fiscal, es fundamental discutir un presupuesto más austero, que evite repetir los problemas de los últimos años.

“Los problemas que se vuelven repetitivos un recaudo insuficiente para financiar el gasto y crecientes tensiones de liquidez en la caja del Gobierno”, señaló Mejía.

El presupuesto presentado por el Gobierno para aprobación del Congreso, por $557 billones, equivale al 28,8% del PIB, el segundo más alto en la historia, solo superado por el de 2024 (29,5% del PIB). Esto implica un crecimiento del 9% frente al presupuesto de 2025 ($511… pic.twitter.com/3lwnN6Svlj — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) August 21, 2025

Sobre este tema, también habló Germán Machado, economista de la Universidad de Los Andes, quien señaló que sin cortar gastos, el Gobierno Petro insiste en un presupuesto desfinanciado, con fuentes inciertas, y una ley de financiamiento de $26 billones.

“Cada año el Gobierno Petro se endeuda más y con ese presupuesto, el 2026 sería el tercer año de mayor endeudamiento de la historia”, aclaró Machado.

