El precio del dólar en Colombia para la jornada de este viernes 22 de agosto inició con un promedio de $4.027, lo que representó una caída de $7 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.034,18.

La divisa estadounidense abre a la baja mientras los inversores reevaluaban las apuestas de recorte de tipos antes de un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría dar forma a la trayectoria de la política monetaria a corto plazo.

Se estima que hay una probabilidad cercana al 80 % de que el banco central recorte los tipos en su próxima reunión de política monetaria en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

“La valoración de las acciones son muy elevadas en este momento de cara a Jackson Hole, y los inversores tienen expectativas muy altas de que Powell anuncie un recorte de tasas en septiembre”, dijo a CNBC Rick Gardner, director de inversiones de RGA Investments.

Además de la atención al simposio económico, el mercado ha enfrentado esta semana una ola de ventas en el sector tecnológico de empresas como Nvidia, Palantir, Meta, Advanced Micro Devices o Broadcom, que han empujado a la baja al S&P 500 y al Nasdaq.