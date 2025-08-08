La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) llevará a cabo este domingo 17 de agosto y el lunes 18 de agosto las pruebas escritas correspondientes a los procesos de selección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio del Trabajo.

Estas evaluaciones buscan medir conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de acuerdo con el cargo al que se aspira. Solo fueron citados quienes superaron la verificación de requisitos mínimos, de acuerdo con la etapa previa del concurso.

En el caso del proceso DIAN 2667, cerca de 106.800 aspirantes admitidos competirán por más de 1.100 vacantes. Las pruebas se aplicarán en 43 ciudades, incluyendo capitales y municipios como Girardot, Maicao, Turbo, Sogamoso y Palmira.

Por su parte, el lunes 18 de agosto, 55.000 aspirantes presentarán las pruebas del proceso del Ministerio del Trabajo, que ofrece 1.300 vacantes. Esta jornada se realizará en 32 ciudades capitales y en municipios como Barrancabermeja, Buenaventura y Apartadó.

La CNSC recomienda a los participantes repasar la guía de orientación y mantenerse informados a través de los canales oficiales, como la página web de la entidad.

Quienes necesiten verificar su hora y lugar de presentación deberán ingresar al aplicativo SIMO desde https://simo.cnsc.gov.co con su usuario y contraseña, y consultar la sección de “Alertas”.