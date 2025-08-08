Durante operaciones de interdicción marítima conjunta de la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, se logró la incautación de cerca de 2 toneladas de cocaína que eran transportados en dos embarcaciones tipo Go Fast en el mar Caribe.

En un primer operativo fue interceptada una embarcación que llevaba 475 kg de cocaína, valorados en US$22 millones, con potencial para más de 1.1 millones de dosis.

Otra de las embarcaciones, que fue detenida a 71 millas de Santa Marta, transportaba 80 sacos que contenían paquetes rectangulares similares a los usados para el tráfico de droga. De acuerdo con las autoridades, los paquetes contenían al menor 1.991 kg de clorhidrato de cocaína.

“La embarcación, equipada con 3 motores fuera de borda, transportaba 80 sacos con 2.000 paquetes rectangulares de droga.”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La sustancia está en proceso de verificación por parte de las autoridades judiciales.



La Armada señaló que en total 6 personas fueron capturadas, entre ellas 2 jamaiquinos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

“Este resultado significa que más de 49 millones de dosis no llegarán a las calles del mundo, evitando que esas ganancias ilícitas financien violencia y corrupción. Luchamos con contundencia para cerrar las rutas del narcotráfico en nuestros mares.”, resaltó el funcionario.