El presidente Gustavo Petro dirigió el cabildo abierto que convocó en Barranquilla para este martes 20 de mayo. Con un paseo Bolívar, en el centro de la ciudad, atiborrado por sus simpatizantes, el mandatario de los colombianos dijo varias frases en las que se refería a su relación con el pueblo, las reformas sociales, y no perdió la oportunidad para lanzar dardos a los congresistas.

El mandatario cuestionó el papel de los congresistas, a quienes señaló que de haberse alegrado por hundir la consulta popular, y reiteró que esta decisión afecta directamente a los trabajadores.

“¿Por qué entonces con tanta emoción, se alegran y bailan en el Congreso porque le hundieron la Consulta Popular al pueblo trabajador?”, dijo el presidente en su discurso.

Durante su intervención, el jefe de Estado criticó las decisiones de Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Carlos Meisel (Centro Democrático), Honorio Enríquez (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Liberal).

“Estos señores se creen que pueden convertirse en verdugos y hundir la consulta popular. Están seguros de que cuando lleguen las elecciones van a sacar su efectivo y va a haber un rebaño detrás de ellos. Yo les digo basta”, criticó.

A lo largo de su presentación, también se refirió a la propuesta de reducir la jornada laboral con el fin de otorgar mayor tiempo a las madres de familia.

“Con la Consulta Popular queremos que todas las madres de Colombia tengan más tiempo. ¿Por qué sería populista o es malo que un Presidente intente que todas las madres puedan tener más tiempo para abrazar a sus hijos?”, cuestionó.

Además, Petro se refirió a la supuesta intención de reelegirse como presidente y expresó que no quiere volverse “drogadicto del poder”.

“Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, expresó.

Los congresistas no fueron los únicos a los que el jefe de Estado les lanzó “baldados de agua”, pues en el discurso habló de a María Claudía Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo- Americana –Amcham-, quien apoyó en su momento el plebiscito del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

¿Cómo así que sí se apoya una consulta cuando se trata de rendir a las Farc y no se apoya otra consulta cuando se trata de construir la paz de verdad?”; agregó que esa votación en las urnas “la perdieron por tontos”, cuestionó.

“Es que los Lacouture tienen que decir que el pueblo se expresa o no, es que los Char tienen que decidir que el pueblo se expresa o no, es que los Cepedas, los malos, porque hay un Cepeda bueno (...). Entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas, los que deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresar”, manifestó.

Por su parte, el mandatario, quien llevó varias horas tarde a la cita establecida, habló sobre la compra de nuevos aviones para las Fuerzas Militares.

“Nuestros aviones son bastante retardados… toca comprar unos nuevos, pero para el Ejército”, dijo.

Otro de los temas a los que se refirió en presidente Petro fue sobre la seguridad en Barranquilla, por lo que decidió hacer un llamado a las bandas criminales para que se sumen a los diálogos de paz.

“Quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar un diálogo con las bandas juveniles de Barranquilla”, aseguró el jefe de Estado.

“Queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto y al político, que van de la mano. Que empiecen con nosotros la formación del liderazgo popular, que este Gobierno les ofrece la mano”, aseguró Petro.

Finalmente, el mandatario invitó a la ciudadanía a apoyar la consulta popular 2.0 que fue radicada en el Senado

“¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la tarea de hacer las leyes de Colombia, bajo las cuales debe gobernar un presidente que puede ser amigo del pueblo? ¿Elegimos verdugos o elegimos amigos del pueblo?”, preguntó.