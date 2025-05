Muchas dudas y versiones encontradas han surgido en torno a la pertinencia que tendría presentar dos consultas populares sobre el mismo tema, ahora la segunda con nuevas preguntas, en la misma legislatura.

Cita la emisora La FM el Artículo 190 de la Constitución, que indica que “el proyecto de ley o de acto legislativo archivado por haber sido negado en primer debate podrá ser presentado nuevamente en la siguiente legislatura”.

Con esta postura coincide el politólogo Nicolás Gómez Arenas, ex candidato al Concejo de Bogotá por el Movimiento de Salvación Nacional, quien en sus redes sociales aseveró que “volver a radicar la consulta, de manera irregular, porque ya fue hundida y la Ley 5 no lo permite en la misma legislatura, no es más que un mecanismo de presión política al Legislativo. ¿El 30 de mayo se viene la toma violenta del Congreso?”.

Por su parte, el constitucionalista Martín Eduardo Botero comentó en su perfil de X: “No existe una disposición explícita en la Constitución que prohíba expresamente la reintroducción inmediata de una consulta popular. Sin embargo, la prohibición se deriva de principios constitucionales y reglamentarios del Congreso, particularmente los siguientes: “El rechazo o hundimiento de una propuesta en la misma legislatura genera efectos jurídicos equivalentes a cosa juzgada legislativa temporal, al menos durante el período en curso”.

Agrega en este sentido que “según el Reglamento Interno del Congreso (Ley 5 de 1992), los proyectos archivados solo pueden presentarse nuevamente en una legislatura distinta, a menos que se solicite formalmente su ‘insistencia’, procedimiento que debe cumplir con requisitos específicos y votación especial”.

Y menciona en este aparte el “principio de identidad legislativa y unidad de legislatura: establece que los proyectos rechazados o archivados en una legislatura no pueden ser reintroducidos en esa misma legislatura, salvo que hayan sufrido modificaciones sustanciales o sean presentados por una autoridad con iniciativa diferente (art. 160 CP, analógicamente aplicado).

Este principio busca evitar el abuso del sistema parlamentario mediante insistencias reiteradas y presión política indebida".

Y el senador Juan Felipe Lemos, de La U, integrante de la Comisión Cuarta del Senado, donde se estudia en tercer debate la reforma laboral 2.0, dijo al mismo medio radial que “sí podían presentar una nueva consulta en la misma legislatura, porque hubo cambios en las preguntas”.