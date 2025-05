Opiniones divididas ha generado la nueva propuesta del Gobierno nacional ante el Senado para convocar a una consulta popular que busca impulsar la reforma laboral, esta vez con cuatro preguntas adicionales respecto a la propuesta que fue rechazada por el pleno de esta cámara la semana pasada.

“Ha querido el Presidente de la República (Gustavo Petro) que (....) radiquemos de nuevo la solicitud de consulta popular con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en una rueda de prensa.

El presidente Petro calificó la semana pasada de “fraude” la decisión del pleno del Senado de tumbar la convocatoria a una consulta popular sobre la reforma laboral, una de sus propuestas bandera, y llamó a movimientos sociales a reunirse para “dar el paso siguiente”.

Esta nueva consulta, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, “lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que los colombianos puedan acceder a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud”.

La primera propuesta del Gobierno para la consulta popular quería llevar a las urnas 12 preguntas que, entre otros, abordaban temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud, incluidos los dolores menstruales, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización.

El nuevo paquete de preguntas presentado este lunes plantea, además, que el Gobierno compre o produzca medicamentos y que se amplíen los servicios especializados del modelo de atención en salud.

También propone un régimen laboral especial para los trabajadores del sector y que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejen de ser intermediarias financieras para transformarse en gestoras de salud.

Las cuatro nuevas preguntas

1. ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca los medicamentos para que haga entrega oportuna a los pacientes?

2. ¿Está de acuerdo con que las Eps dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras de salud?

3. ¿Está de acuerdo con que se garantice para los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud preventiva y resolutiva con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto?

4. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

Reacciones

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, aseveró a través de una publicación en X (antes Twitter) que volverá a votar en contra de la consulta popular.

“Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó la misma consulta popular con solo 4 preguntas nuevas. Las preguntas negadas ya fueron negadas, no se pueden volver a considerar”, escribió.

Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó la misma consulta popular con solo 4 preguntas nuevas. Las preguntas negadas ya fueron negadas, no se pueden volver a considerar. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 20, 2025

Por su parte, Camilo Romero, exembajador de Colombia en Argentina, expresó su apoyo al nuevo texto, destacando las preguntas adicionales que contiene.

“Además de restablecer derechos laborales, ahora los colombianos también podrán decidir si ponen un alto al nefasto negocio de la salud para que el país tenga un sistema digno para la gente. Veremos si el Senado traiciona de nuevo al pueblo, pero quedan notificados: no podrán con la ciudadanía y su decisión de cambiar el futuro de Colombia”, sostuvo.

Un nuevo texto de consulta popular fue radicado hace instantes en el Congreso. Además de restablecer derechos laborales, ahora los colombianos también podrán decidir si ponen un alto al nefasto negocio de la salud para que el país tenga un sistema digno para la gente.



Veremos si… pic.twitter.com/SNEiI92DIv — Camilo Romero (@CamiloRomero) May 20, 2025

Mientras que Alejandro Gaviria, exministro de Educación y de Salud, expuso las preocupaciones que hay alrededor de los nuevos interrogantes en la consulta popular.

“El gobierno presentó cuatro nuevas preguntas sobre salud en la consulta popular: son un engaño”, comenzó diciendo en un video que publicó en redes sociales.

“¿Quién no va a estar de acuerdo con una entrega oportuna (de medicamentos)?, pero lo que hay detrás de esta pregunta es que ¿pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica?, ¿va el Estado a comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? Esta pregunta es en el mejor de los casos un engaño y en el peor es el anticipo a un desastre", manifestó.

Las nuevas preguntas sobre salud de la consulta popular son engañosas y antidemocráticas: pic.twitter.com/dHTIq53x2o — Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 20, 2025

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, también respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de presentar por segunda vez el texto de la consulta popular.

“¿Ya vieron la pregunta 16 de la #ConsultaPopularYa? Bien por el Gobierno del Cambio que no dejará a la deriva a quienes le pusieron el pecho a la pandemia. Hoy, los tienen olvidados. Esta Consulta Popular es por la dignidad laboral en el sector de la salud", sostuvo.

¿Ya vieron la pregunta 16 de la #ConsultaPopularYa? Bien por el Gobierno del Cambio que no dejará a la deriva a quienes le pusieron el pecho a la pandemia. Hoy, los tienen olvidados. Esta Consulta Popular es por la dignidad laboral en el sector de la salud. @GA_Jaramillo… pic.twitter.com/qCAbZxIZ1g — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) May 20, 2025

Al ex superintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal le pareció interesante la pregunta que tiene que ver con la compra o producción por parte del Gobierno nacional de los medicamentos, con el fin de que se haga “entrega oportuna a los pacientes”.

“¡Ojo con esto! Hay una nueva pregunta en la consulta popular. Se trata de que el Estado pueda comprar medicamentos directamente, sin intermediarios. ¿La idea? Que los medicamentos lleguen más rápido y más baratos a quienes los necesitan y no se roben el dinero en el proceso", dijo Leal.

💊✨ ¡Ojo con esto! Hay una nueva pregunta en la #ConsultaPopular y está 🔥

Se trata de que el Estado pueda comprar medicamentos directamente, sin intermediarios.



¿La idea? Que los medicamentos lleguen más rápido y más baratos a quienes los necesitan y no se roben el dinero en… pic.twitter.com/MDUHOQNyKI — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) May 20, 2025

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, reiteró que volverá a oponerse a la propuesta del Gobierno.

“Petro colapsó el sistema de salud y hoy pone en riesgo la vida de millones de colombianos. Con la consulta popular no mejora la salud, ni genera oportunidades para los colombianos. Por el contrario, utiliza los impuestos para hacer politiquería y pretende aferrarse al poder. Vuelvo y reitero: me opongo con firmeza y volveré a votar NO a la consulta popular, es una trampa, es una emboscada. A Petro lo derrotaremos en el Senado y en las calles”, publicó.