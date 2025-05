En el marco del cabildo convocado en el Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro vovlvió a irse lanza en ristre contra Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y otros senadores de oposición tras el hundimiento de la consulta popular.

Durante su intervención, el jefe de Estado criticó las decisiones de Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Carlos Meisel (Centro Democrático), Honorio Enríquez (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Liberal).

“Estos señores se creen que pueden convertirse en verdugos y hundir la consulta popular. Están seguros de que cuando lleguen las elecciones van a sacar su efectivo y va a haber un rebaño detrás de ellos. Yo les digo basta”, criticó.

Además, lanzó duros reparos a María Claudía Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo- Americana, Amcham, quien apoyó en su momento el plebiscito del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

“¿Cómo así que sí se apoya una consulta cuando se trata de rendir a las Farc y no se apoya otra consulta cuando se trata de construir la paz de verdad?”, agregó y dijo que esa votación en las urnas “la perdieron por tontos”, cuestionó.

“Es que los Lacouture tienen que decir que le pueblo se expresa o no, es que los Char tienen que decidir que el pueblo se expresa o no, es que los Cepedas, los malos, porque hay un Cepeda bueno (...). Entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas, los que deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresarno quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, manifestó.

Renglón seguido, el presidente manifestó: “Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, agregó.

Posteriormente, el mandatario invitó a la ciudadanía a apoyar la consulta popular 2.0 que fue radicada en el Senado

“¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la tarea de hacer las leyes de Colombia, bajo las cuales debe gobernar un presidente que puede ser amigo del pueblo? ¿Elegimos verdugos o elegimos amigos del pueblo?”, consultó.