En el marco del cabildo convocado en el Paseo Bolívar, en el centro dee Barranquilla, el presidente Gustavo Petro negó tener alguna aspiración de continuar en la Casa de Nariño de cara a las elecciones de 2026.

Durante su intervención, el jefe de Estado volvió a irse lanza en ristre contra Efraín Cepeda, presidente del Congreso, luego del hundimiento de la consulta popular.

“Estamos definiendo de nuevo, 30 años después, si la Constitución del 91 rige o no. Con sorpresa empieza uno a ver personas, dirigentes le llaman, líderes que pareciera que no se hubieran leído la Constitución. ”, aseguró.

Además, lanzó duros reparos a María Claudía Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo- Americana, Amcham, quien apoyó en su momento el plebiscito del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

“¿Cómo así que sí se apoya una consulta cuando se trata de rendir a las Farc y no se apoya otra consulta cuando se trata de construir la paz de verdad?”, agregó y dijo que esa votación en las urnas “la perdieron por tontos”, cuestionó.

”Es que los Lacouture tienen que decir que le pueblo se expresa o no, es que los Char tienen que decidir que el pueblo se expresa o no, es que los Cepedas, los malos, porque hay un Cepeda bueno (...). Entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas, los que deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresarno quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino", manifestó.

Rengló nseguido, el presidente manifestó: “Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino, eso no es para mí, lo que sí quiero es que esa juventud tenga oportunidades”, agregó.