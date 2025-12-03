El Cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra en los próximos días antes de desaparecer definitivamente del espacio. Este antiguo visitante interestelar, con siete mil millones de años, viene viajando a 250.000 km/h.

Este huésped inusual estará cerca de nuestro planeta, y probablemente ya volaba por el espacio cuando nuestro sistema solar aún no existía.

Este cometa es inusual, no es como los que pasan cerca a la Tierra, proveniente de nuestro Sistema Solar. El Cometa 3I/ATLAS es el tercero confirmado después del 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov.

Cabe recordar que los cometas interestelares son cuerpos celestes de otros sistemas estelares que pasan por el nuestro a alta velocidad.

Este cuerpo celeste fue descubierto a principios de julio con el telescopio ATLAS, en Río Hurtado (Chile). Aunque los investigadores no han podido determinar el origen exacto del cometa, se presume que proviene del ‘disco grueso’, un elemento estructural de la Vía Láctea compuesto por estrellas más antiguas, según indicó la Agencia Espacial Europea (ESA).

¿Cómo observar el Cometa 3I/ATLAS?

Necesitará de un telescopio especializado, ya que a simple vista o con binoculares no será suficiente para observar este visitante interestelar. De acuerdo a los astrónomos aficionados pudieron ver el cometa recientemente con un telescopio mediano.

Según la ESA, este cometa puede perder su brillo en los próximos días por lo que será necesario conseguir un telescopio grande que capte la dimensión y nitidez del fenómeno.

“En estas semanas, el cometa alcanzará una posición más alta antes del amanecer, lo que hace la observación más cómoda”, indicó la Agencia Espacial Europea, haciendo énfasis en que el cometa se podrá observar mejor en lugares remotos con poca contaminación lumínica.

La agencia aseguró que este visitante es inofensivo, y que acercándose el 19 de diciembre estará al otro lado del Sol, a una distancia de 270 millones de kilómetros.