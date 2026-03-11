En Valledupar trabajadores de la EPS Asmet Salud realizaron una protesta a las afueras de estas oficinas rechazando el Decreto 182 del Gobierno nacional, que restaura el sistema de salud en el país e implementa un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y población. Es decir, busca ordenar a las EPS por regiones y realizar traslados de usuarios de manera automática.

Leer más: Capacitan a pequeños comerciantes de zonas turísticas en el área rural de Riohacha

De acuerdo con Jorge Rúa, empleado de la entidad, son afectados directamente ya que esta EPS no alcanza el número de población afiliada para entrar en operación en el departamento.

“En el Cesar somos 250 trabajadores, tenemos una agremiación sindical con personería jurídica desde diciembre de 2025, y ojalá el Gobierno nacional hubiera hecho una sustitución patronal, pero nosotros pasamos a aumentar los índices de desempleo, este es nuestro mínimo vital y nos estamos viendo afectados”, explicó Rúa.

Lea acá: Avianca será aliada estratégica de Córdoba en la reactivación económica

Cortesía

Destacó que desde 2025 no tienen aumento salarial y en este 2026 solo han recibido el 50 % del salario del mes de enero.

“Hay diferentes empleados desde el nivel auxiliar, técnico, profesionales y especialistas, con presencia en 17 municipios del Cesar. Desde las intervenciones de las EPS no se han recuperado por el contrario hemos visto que las deudas son millonarias y por ende la red prestadora hace un cierre de servicio y la atención se viene fraccionando, lo que nos más preocupa es la falta de empleo y el no pago oportuno que Asmet Salud sigue teniendo con nosotros desde octubre de 2025”, manifestó Jorge Rúa.

Lea también: Defensoría acompaña misión humanitaria en la Sierra Nevada por enfrentamientos entre las ACSN y Clan del Golfo

Cortesía

Por estas razones tomaron las vías de hecho dado que a través de las legales mediante el sindicato no han tenido respuesta.