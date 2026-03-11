Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara recibió por primera vez en el departamento de Córdoba al presidente de la aerolínea Avianca, Gabriel Oliva, encuentro en el que destacó a la compañía como un socio clave en el proceso de reactivación económica.

Durante la reunión establecieron dos compromisos iniciales que permitirán avanzar en una agenda conjunta entre el departamento y la aerolínea y que son una gran noticia para el proceso de reactivación que lidera el gobierno departamental y que permitirán que Córdoba siga creciendo: “Avianca como aliado de la Feria Nacional de la Ganadería y de los Juegos Nacionales de 2027 y Juegos de la Juventud 2028”, indicó el gobernador Zuleta que a su vez le dio las gracias al presidente por su mensaje de solidaridad y por sus alianzas en pro de la reactivación económica de Córdoba.

Este encuentro abrió además las puertas para que el departamento de Córdoba y toda la región se conecten con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el aeropuerto Los Garzones ya cuenta con resolución para Puesto Migratorio y de Aduanas.

“Avianca va a comenzar a estudiar la posibilidad de conectar al departamento de Córdoba y toda la región de Córdoba, Montería, con Estados Unidos, Miami”, expresó el mandatario.

Por su parte, el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, agradeció la invitación del gobierno departamental y reiteró la disposición de la compañía para continuar fortaleciendo la conectividad aérea y el desarrollo regional.

“Para nosotros es un orgullo estar acá. Avianca es una aerolínea aliada del departamento de Córdoba y de Colombia, y queremos seguir conectando las regiones. La idea es profundizar este apoyo y transformar estos proyectos en realidades que beneficien al departamento y a todos los colombianos”, afirmó Oliva.

Gobernación de CórdobaEl gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, junto al presidente de la aerolínea Avianca, Gabriel Oliva.