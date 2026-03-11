El gobernador Erasmo Zuleta Bechara recibió por primera vez en el departamento de Córdoba al presidente de la aerolínea Avianca, Gabriel Oliva, encuentro en el que destacó a la compañía como un socio clave en el proceso de reactivación económica.

Durante la reunión establecieron dos compromisos iniciales que permitirán avanzar en una agenda conjunta entre el departamento y la aerolínea y que son una gran noticia para el proceso de reactivación que lidera el gobierno departamental y que permitirán que Córdoba siga creciendo: “Avianca como aliado de la Feria Nacional de la Ganadería y de los Juegos Nacionales de 2027 y Juegos de la Juventud 2028”, indicó el gobernador Zuleta que a su vez le dio las gracias al presidente por su mensaje de solidaridad y por sus alianzas en pro de la reactivación económica de Córdoba.

Este encuentro abrió además las puertas para que el departamento de Córdoba y toda la región se conecten con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el aeropuerto Los Garzones ya cuenta con resolución para Puesto Migratorio y de Aduanas.

“Avianca va a comenzar a estudiar la posibilidad de conectar al departamento de Córdoba y toda la región de Córdoba, Montería, con Estados Unidos, Miami”, expresó el mandatario.

Por su parte, el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, agradeció la invitación del gobierno departamental y reiteró la disposición de la compañía para continuar fortaleciendo la conectividad aérea y el desarrollo regional.

“Para nosotros es un orgullo estar acá. Avianca es una aerolínea aliada del departamento de Córdoba y de Colombia, y queremos seguir conectando las regiones. La idea es profundizar este apoyo y transformar estos proyectos en realidades que beneficien al departamento y a todos los colombianos”, afirmó Oliva.