La Aerolínea LATAM confirmó la operación de 28 vuelos que operarán la ruta entre el Aeropuerto El Dorado y el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo.

La entrada de esta ruta facilitará la llegada de los viajeros al Festival Vallenato 2026, quienes año tras año se dan cita para disfrutar de una de las festividades que enaltecen a este folclor que es patrimonio Cultural e inmaterial de la humanidad.

“Desde LATAM creemos en el poder de la conectividad para impulsar el desarrollo regional, por eso acompañamos nuevamente el Festival Vallenato con una operación que responde a la demanda de los viajeros facilitando la llegada a Valledupar”, señaló la CEO de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, hizo este anuncio en la 46 Vitrina Turística de Anato, donde se facilitaron espacios de diálogos con el principal objetivo de tener la conectividad aérea con las principales ciudades del país a través de LATAM.

“Recibimos esta noticia con gran satisfacción por parte de LATAM para la operación en Festival Vallenato y todo lo que esto significa para nuestra Ciudad de Eventos. Nuestro propósito mantener la conectividad facilitándole a los colombianos y extranjeros la posibilidad de tener una oferta de rutas aéreas los 365 días del año, eso lo estamos haciendo y pedimos en una reciente reunión a los directivos de LATAM establecer la ruta Valledupar-Bogotá de manera permanente, así los ciudadanos tendrán la posibilidad de visitarnos más y gozar de ofertas en materia de precios”, enfatizó el alcalde Ernesto Orozco.

Es de recordar que el Festival Vallenato se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo.