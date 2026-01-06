La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata inició las inscripciones de los concursos de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, cuyo proceso culminará el viernes seis de marzo a las 6:00 de la tarde.

Leer más: Jean Pestaña llega a Barranquilla para unirse a Junior: “Como da vueltas la vida…”

Los concursos que tendrán cabida en este certamen son: Acordeón Profesional, Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Infantil y Piloneras Mayores, Juvenil e Infantil.

Después del cierre de las inscripciones los cambios de cajeros, guacharaqueros o cantantes acompañantes de los acordeoneros o acordeoneras en las distintas categorías, se podrán hacer hasta el 13 de marzo.

De otra parte, los concursantes en todas las categorías de acordeón, no podrán repetir ninguna canción de los cuatro aires en su orden (Paseo, Merengue, Son y Puya) en las distintas rondas ni en la semifinal.

Ver también: Delcy Rodríguez lanzó advertencia a quienes la “amenacen”: “Mi destino no lo decide sino Dios”

A su vez, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, cursó la siguiente invitación. “Regresa el acontecimiento anual más importante que tiene Valledupar, el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 59 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026. Sea la ocasión para invitar a los acordeoneros, acordeoneras, cajeros, guacharaqueros, compositores, verseadores, cantantes y grupos de piloneras, para que se inscriban y entre todos sigamos conservando y promoviendo el vallenato raizal”.

De igual manera, el acordeonero homenajeado Israel Romero Ospino, señaló. “Gracias a todos por recibir con beneplácito este homenaje que nos rendirán en el 59° Festival de la Leyenda Vallenata, a la cual les estamos invitando para juntos vivir días maravillosos. A los miles de concursantes los invitamos a inscribirse y continuar destacando nuestra querida música vallenata. Todos seremos protagonistas”.

Le sugerimos: Departamento de Justicia de EE. UU. retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” exista, según The New York Times

Las mencionadas inscripciones se recibirán de manera presencial en las oficinas de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ubicadas en la Carrera 19 N° 6N-39 vía al puente de Hurtado de Valledupar. De igual manera, a través del correo certificado o en el correo electrónico: inscripcionesfesvallenato@gmail.com desde el día fijado a las 8:00 A.M. y no horas antes.

Los formatos de inscripción estarán disponibles días antes de la fecha de inscripción en este link.