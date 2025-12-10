Cuando en el municipio de Chimichagua se celebraban sus fiestas patronales en ocasión al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, la alegría de muchos se vio empañada con la muerte de Jaider Guerrero Garrido, de 34 años, víctima de un accidente en moto, en el casco urbano.

El hecho tuvo lugar en la carrera 8 con calle 6, en el barrio Santander, por donde la víctima transitaba a bordo de una motocicleta con una pasajera a bordo, quien a su vez llevaba a un niño de 3 años, y fueron embestidos por una camioneta, al parecer, al servicio de la Alcaldía Municipal.

Los tres ocupantes de la motocicleta sufrieron graves lesiones, pero la peor parte se la llevó Guerrero Garrido, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica Sinais Vitais, del municipio de Bosconia, donde informaron que había fallecido a causa de graves traumatismos.

Entre tanto la adulta lesionada fue identificada como Juana Martínez Garcés, de 62 años, conocida por todos en el pueblo por docente, actualmente pensionada. Ella junto al menor de edad, fueron trasladados a una clínica en Barranquilla, por también presentar graves lesiones.

Sobre el hoy occiso se conoció que se ganaba la vida como mototaxista y era querido por todos en el pueblo, donde lo describieron como una persona servicial y amable.

