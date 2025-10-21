Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje irrumpieron en la vivida de Rosalba Barbosa Benavidez, de 53 años, en el barrio Tiburón, del municipio de San Alberto, sur del Cesar, y abrieron fuego contra ella dejándola muerta en la mitad de la sala.

Leer más: Mujeres de población vulnerable recibieron insumos para sus microempresas familiares en Riohacha

En este momento, eran aproximadamente las 9:30 de la noche, del pasado lunes y tras los disparos todo se convirtió en confusión y drama por parte de los familiares de esta mujer que se dedicaba a la venta de tamales y en el pasado también laboró como empleada doméstica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima recibió varios impactos de arma de fuego en el cuerpo, sus familiares no pudieron hacer nada por salvarle la vida ya que al verificar no tenía signos vitales.

No olvide leer: Dos pescadores reportados como desaparecidos fueron hallados tras naufragar por 48 horas

“Llegan dos particulares en motocicleta desenfundan arma de fuego y sin mediar palabra arremeten contra la humanidad y le causan la muerte, los móviles y autores del son materia de investigación”, indicó la Policía Nacional mediante un reporte preliminar de los hechos.

Asimismo indicaron que personal de la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver.

Lea también: Córdoba celebró el éxito de la décima edición de la Feria Un Río de Libros 2025

De Rosalba se supo que era madre de tres hijos, una mujer y dos hombres, de estos últimos uno había fallecido, al parecer, en un accidente de tránsito en 2023, pérdida que no había logrado superar y siempre se mostraba nostálgica.

Actualmente residía con su hija y un nieto.

Lea acá: Sincelejo ya tiene listo el calendario escolar oficial del 2026

En este sentido, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer el crimen. También en versiones preliminares y que estarían por confirmar, presuntamente la occisa había recibido amenazas.