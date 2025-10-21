Con el fin de aportar en el crecimiento microempresarial, la Alcaldía de Riohacha hizo la entrega de donaciones a mujeres emprendedoras y población vulnerable de distintos sectores sociales de la capital de La Guajira y en su área rural.

Son más de 50 mujeres entre víctimas de violencia sexual, lideresas de acción comunal, organizaciones de base y los integrantes de 15 consejos comunitarios afrodescendientes, las beneficiadas.

La entrega se realizó en la Casa de Justicia del Distrito y entre los productos se encuentran material de decoración, piñatería, vestuario, calzado, textiles y material para el desarrollo de actividades artísticas y para surtir misceláneas y pequeños negocios.

Por su parte, el secretario General, Julio Maya Márquez, explicó que esta donación fue posible “gracias a la acción conjunta entre el Gobierno Distrital y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que dispuso un lote de mercancías incautadas por más de 400 millones de pesos para que estas lleguen a población que las necesita”.

De igual manera, el funcionario del área de Disposición de Mercancías de la Dian, Rolando Pabón Gómez, indicó que, “siempre que esté en nuestras manos, gestionaremos ante el nivel central para que las donaciones que salgan por esta seccional queden en la comunidad de nuestro departamento, con el apoyo de los entes territoriales de La Guajira, como la Alcaldía de Riohacha, que permanecen receptivos a nuestros ofrecimientos”, finalizó.