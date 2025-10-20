La Alcaldía Distrital de Riohacha realizó la entrega de materiales para reconstruir casas de una comunidad indígena afectada por la temporada de lluvias en el área rural de Riohacha, La Guajira.

El alcalde Genaro Redondo Choles llegó hasta la comunidad Sulee Wouman Sopua Palaa, ubicada en el kilómetro 5 vía a Santa Marta, con esta iniciativa que busca brindar soluciones a las familias damnificadas.

En esta nueva jornada, 35 familias fueron beneficiadas con láminas de eternit y otros elementos necesarios para la reparación de sus viviendas, permitiéndoles recuperar la tranquilidad y la seguridad en sus hogares. Allí también entregó kits de aseo personal, como una ayuda extra para los hogares.

Con esta entrega, ya son más de 90 familias las que han recibido apoyo a través de la “Clínica del Techo”.

Durante la visita, el alcalde Redondo reiteró su compromiso con las familias de Riohacha:“Seguimos cerca de nuestra gente, recorriendo cada comunidad afectada por la temporada de lluvias, llevando soluciones reales para que cada hogar vuelva a sentirse seguro”, finalizó.