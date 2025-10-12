En la mañana de este domingo 12 de octubre el bus que traslada a la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth, y el acordeonero Juank Ricardo, se accidentó en vías del sur del Cesar.

De acuerdo el informe preliminar, el siniestro se presentó en jurisdicción del municipio de San Alberto. Al parecer, una tractomula obstruyó la vía y el conductor tuvo que desviar el bus contra unos árboles.

El reporte señala que los ocupantes del bus resultaron ilesos, aunque algunos presentaron golpes leves. En las imágenes, compartidas en redes sociales, se nota que la cabina del bus quedó destruida. El conductor resultó ileso.

El mánager de la agrupación, Ricardo Rodríguez, informó en a medios locales que el grupo se subió a otro bus y continuó el camino luego de verificar que todos estaban bien. “Gracias a Dios solo fue un susto; todos los integrantes estamos bien. Buscamos otro bus y seguimos nuestro viaje”, dijo.

Samuel Morales y Juank Ricardo se presentaron en la noche del sábado en Yacopí, Cundinamarca, y tienen programado realizar un show este domingo en Santa Marta, en la final del Festival Mar de Acordeones.

PIPE ALVAREZ Esta fórmula vallenata ha empezado a crear nueva música basados en el legado ‘kaletista’.

El mensaje de Samuel Morales en sus redes

Por medio de su cuenta de Instagram, Samuel Morales confirmó el accidente del bus en el cual viajaba su agrupación y dejó un mensaje de agradecimiento a Dios porque no fue grave.

“Mis muchachos!!! Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todo poderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro”, se lee en el mensaje de la publicación.

También agregó: “A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este. Sin embargo, somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Nuevamente les digo, ESTAMOS TODOS BIEN🙏🏻🤍Att. Samuel Morales".