Cuando campesinos transitaban por la vía que conduce al corregimiento de San José de las Américas, zona rural del municipio de San Martín, Cesar, fueron hallados dos cuerpos sin vida, los cuales presentaban impactos de arma de fuego y además estaban maniatados.

Leer más: Bancolombia modificó los horarios de atención en sus sedes físicas a partir del 6 de octubre

Según lo informado por la Policía Nacional, sobre estos hechos tuvieron conocimiento en horas de la tarde del pasado martes, sin embargo, presumen que el crimen fue perpetrado por la mañana, de acuerdo a las condiciones que ya presentaban los cadáveres, y además lo indicado por la ciudadanía.

Los occisos fueron identificados como José Fabián Durán Tarazona y Yiferson Utria Pacheco, quienes eran primos y conocidos en la región por dedicarse a las labores de agricultura y ganadería en una finca.

Ver también: Cae red de lavado de activos del Clan del Golfo entre Colombia y España: habrían blanqueado $182 mil millones

Asimismo el inspector de Policía indicó que se desconoce los móviles y autores de este doble crimen que genera zozobra e incertidumbre en la población. La inspección técnica de los cadáveres fue realizada por el CTI de la Fiscalía.