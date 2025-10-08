La Fiscalía informó este miércoles en un comunicado que un golpe entre Colombia y España impactó “las finanzas criminales del Clan del Golfo”, propinado por la Fiscalía, la Policía, la Guardia Civil Española y Europol.

En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estarían involucradas en el blanqueo de $182.000 millones; mientras que en España las autoridades aprehendieron a los señalados articuladores de las actividades narcotraficantes, “entre ellos a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones”.

Así mismo, fueron ocupados con medidas cautelares de extinción de derecho de dominio bienes avaluados en más de $53.000 millones y otros afectados por $200 millones con fines de comiso que pertenecerían a la red criminal.

La red trasnacional es señalada de lavar los recursos procedentes del envío de cocaína a Europa vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador) con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.

Fiscalía Uno de los 17 inmuebles rurales.

“Bajo la constitución de sociedades de papel dieron apariencia de legalidad, mediante presuntas actividades como inversiones en el sector inmobiliario, tecnológico y de construcción a los recursos producto de dicha actividad. Así mismo movilizaron activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales custodiadas por los miembros de la organización y otras seudo anónimas, de difícil identificación”, se lee en el boletín.

“Se logró establecer que a través de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’ respectivamente; junto con el señor Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, lograron blanquear la suma de por lo menos $182.000 millones, quienes dinamizaron su esquema de lavado a través Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora; y Jimmy García Solarte, estos últimos a quienes les fueron materializadas las órdenes de captura en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías, habiéndoles imputado los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir”, indica el reporte.

Por ello, y en atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas, fueron aprehendidos en España los hermanos Prada Moriones y alias Cejas quienes están pendientes del trámite de extradición para su judicialización en Colombia.

Y por un valor de $2.200 millones fueron afectados con fines de comiso bienes de titularidad de la organización a solicitud del fiscal del caso. De igual manera la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 17 inmuebles rurales, ocho urbanos, 15 vehículos, tres sociedades y cuatro establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira, Cartagena y Bogotá, valorados en $53.000 millones.