Una jornada que inició como manifestación pacífica en apoyo al pueblo palestino terminó en fuertes disturbios en Medellín, dejando como protagonista a un concejal que apareció armado con un bate en plena vía pública.

El hecho se registró en la noche de este martes 7 de octubre, en el sector de El Poblado, donde se reportaron enfrentamientos y actos vandálicos, principalmente cerca del Centro Comercial Oviedo, donde manifestantes atacaron varios establecimientos, entre ellos un restaurante McDonald’s.

Asimismo, lo que mas generó polémica fue la aparición del concejal Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, del partido Centro Democrático, quien fue captado en videos difundidos en redes sociales caminando con un bate y gritando a los manifestantes. Aunque no se evidenció un enfrentamiento físico directo, su actitud fue interpretada por muchos como una provocación e incitación a la violencia.

En su defensa, el concejal aseguró que intervino al ver que manifestantes atacaban el local de comidas rápidas, donde, según él, había niños.

“Estaban atacando el McDonald’s de la avenida El Poblado, lleno de niños en su interior. ¿Uno los enfrenta para defender a los niños y el ‘paraco’ es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar", escribió en su cuenta de X.

Horas antes, Rodríguez había anticipado su intención de “salir a defender la ciudad” de quienes, según sus palabras, “buscan destruirla”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, los enfrentamientos comenzaron cuando algunos manifestantes arremetieron contra locales comerciales y mobiliario urbano. Ante esto, intervino la Policía Nacional y gestores de convivencia.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, expresó que, “hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación, pero frente a los hechos registrados en la avenida El Poblado se dispuso el uso diferenciado de la fuerza”. Luego, desde su cuenta de X, dijo que, “esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia y Medellín no lo va a permitir”.

Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza.



Que no se equivoquen quienes… pic.twitter.com/nCMHGlrDpE — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 8, 2025

No obstante, la conducta de algunos funcionarios también ha sido cuestionada. Videos difundidos en redes sociales muestran a presuntos empleados de la Secretaría golpeando a una persona tendida en el suelo. Mientras tanto, otros ciudadanos intentaban calmar los ánimos, gritando que la protesta era pacífica.

La presencia de ‘el Gury’ generó diferentes reacciones. Para sus críticos, se trató de un acto irresponsable y provocador. El exdiputado y activista Hernán Muriel calificó la acción como “vergonzosa” y acusó al concejal de actuar como “un niño malcriado”.

“Qué vergüenza Medellín: en este video queda claro qué pasó en la movilización en apoyo a Palestina. Un concejal de bolsillo de Federico Gutiérrez se armó con un bate y quiso atacar, provocar a las personas amenazándolas y gritándolas todo el tiempo, pero los manifestantes le respondieron con respeto y calma. Parecía un niño malcriado en medio de una rabieta con un arma en la mano sin siquiera saber usarla”.

Muriel también añadió qué, “no solamente hizo un tremendo ridículo, sino que demostró de qué está hecha la Alcaldía hoy: violencia, persecución, agresividad, poca inteligencia emocional, barbaridad, ínfulas de dictadorzuelos”, y remató su mensaje señalando que “este es el peor Concejo que ha tenido esta ciudad. Y el alcalde, que usa a sus funcionarios como su batallón privado de paramilitares, ni se diga”.

Por su parte, desde sectores afines al Centro Democrático, Rodríguez fue respaldado. Alegan que su actuar fue una respuesta a la falta de autoridad y un acto de protección frente al vandalismo.

El Ministerio del Interior anunció que evaluará las actuaciones tanto de la Policía como de los gestores de convivencia durante los disturbios, para establecer si se presentaron excesos en el uso de la fuerza.

por otro lado, la Alcaldía de Medellín reiteró que no permitirá que las protestas se conviertan en escenarios de violencia y aseguró que se está trabajando para identificar a los responsables de los ataques a comercios.

¿Quién es “el Gury”?

Andrés Felipe “el Gury” Rodríguez Puerta es concejal de Medellín por el Centro Democrático y una de las figuras más polémicas de la política local antioqueña. Ingeniero mecánico de profesión, ha sido empresario y activista, y actualmente lidera la Red de Empresarios de Antioquia y la corporación Medellín Cuenta Conmigo.

Ha sido un férreo opositor del Gobierno Petro y fue uno de los líderes de la revocatoria del exalcalde Daniel Quintero. Su estilo confrontación al le ha generado múltiples críticas, en especial por convocar a la ciudadanía a enfrentar protestas o por impulsar la eliminación de murales con mensajes de memoria y derechos humanos.