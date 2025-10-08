Ante el revuelo generado en Colombia por Frisby España esta vez al anunciar que lanzaría un nuevo producto usando a base de Chocoramo, la compañía señaló que decidió “interrumpir el aprovisionamiento del producto”, por lo que buscará nuevas alternativas para su malteada.

Al parecer, la empresa desistió de incluir el popular pudin de naranja recubierto con chocolate de su menú luego de sostener conversaciones con Productos Ramo S.A.S.

Frisby España S.L.

“En relación con los acontecimientos y la polémica reciente, así como con los intercambios mantenidos con Productos Ramo S.A.S., informamos que, si bien mantenemos nuestra posición jurídica respecto al uso descriptivo y legítimo de productos adquiridos legalmente en Europa, hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto ChocoramoⓇ y buscar alternativas entre productores que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo –una cadena de restauración rápida probablemente la más esperada en España.”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Frisby España manifestó que intentó desarrollar una alianza con la marca de café Juan Valdez; sin embargo, tampoco recibieron una respuesta positiva.

“Lamentamos que Juan ValdezⓇ haya decidido no colaborar con nuestra compañía debido a la polémica generada por terceros. Frisby España sigue convencida de que las alianzas deben construirse sobre el respeto, la visión compartida y la confianza mutua.”, indica.

“Cabe recordar que los acuerdos de aprovisionamiento inicialmente previstos habrían representado una fuente económica significativa para las empresas concernidas, generando riqueza para sus países de origen y la creación potencial de empleos directos e indirectos dentro de sus estructuras productivas. Una oportunidad que lamentablemente no ha sido aprovechada.”, añadió.

Como consecuencia, Frisby España lanzó una convocatoria para proveedores de ponqué, bizcochos o productos equivalentes para trabajar en conjunto.

“Frisby España abre formalmente una convocatoria a proveedores de ponqué, bizcochos o productos equivalentes de alta calidad -de América Latina o de cualquier otra región que representen la excelencia, la autenticidad y el orgullo de su oficio. Queremos trabajar con productores que compartan nuestra visión de calidad, compromiso y colaboración, y que deseen proyectar su trabajo ante el público europeo (info@frisby.es).”, dijo,

Asimismo, lanzó una advertencia a Juan Valdez al señalar que lanzará su propia marca de café con la que busca competir en el mercado internacional.

“Frisby España seleccionará directamente su café en origen, trabajando junto a productores independientes de excelencia, con el objetivo de desarrollar una marca propia de café, íntegramente gestionada y propiedad de la empresa. Dicha marca será distribuida de forma inicial y exclusiva en los establecimientos de Frisby España, con la ambición de crear un café que, por su calidad, autenticidad y sabor, pueda igualar e incluso superar a los productos actualmente ofrecidos por grandes compañías como Juan ValdezⓇ u otras marcas del sector.”, explicó.

“En Frisby España creemos que nuestros clientes merecen respeto, autenticidad y compromiso. Nos esforzamos por ofrecerles no solo los mejores productos, sino también marcas que los valoren y los representen, no aquellas que han decidido darles la espalda. Nuestra labor es defender su confianza y su derecho a disfrutar de calidad, cercanía y orgullo en cada producto que servimos.”, puntualizó.