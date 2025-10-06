En la comunidad arhuaca de Jewrwa, ubicada en la zona rural de Pueblo Bello, Cesar, se registró un hecho de violencia intrafamiliar e intento de feminicidio, según denunciaron y pusieron en conocimiento las autoridades indígenas a la opinión pública.

De acuerdo con la casa de gobierno de Atikwakumuke, los hechos sucedieron el pasado el 26 de septiembre, cuando Gabriel Pacheco Izquierdo llegó a su vivienda en estado de alicoramiento y empezó una discusión con su compañera sentimental, en presencia de su niña de 2 años.

Seguidamente este hombre, con una escopeta calibre 16, disparó en contra de su esposa, quien quedó malherida, por lo que la madre de esta la intentó defender y también resultó lesionada con el arma de fuego.

Posterior a ello, las víctimas fueron auxiliadas por otras personas de la comunidad, mientras que el agresor huyó de la zona y ahora está siendo buscado por las autoridades indígenas, quienes libraron una orden de captura bajo sus propias leyes.

Asimismo solicitaron ayuda a la Policía Nacional para que el sujeto sea capturado, pero luego entregado a la justicia indígena, en la cual será juzgado.

La casa de gobierno de Atikwakumuke indicó que este ataque brutal no solo constituye una violación gravísima a los derechos humanos individuales de las víctimas, sino que también es un atentado contra la integridad y la pervivencia del Pueblo Arhuaco.

“La agresión contra tres generaciones de mujeres: Niña, madre y abuela, evidencia la dimensión patriarcal y deshumanizante de este intento de homicidio. Es imperativo que la investigación se adelante con un enfoque de género y diferencial, reconociendo el carácter particular de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas”, se lee en el comunicado.

De igual manera se estableció que madre e hija lesionadas se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial, debido a la gravedad que sufrieron.

También, la comunidad arhuaca pidió que se activen de inmediato todo el sistema de protección integral de la niñez, con un enfoque étnico que respete la cosmovisión y los sistemas propios, y que la investigación sea liderada por la casa de gobierno Atikwakumuke.

Finalmente, solicitaron que se garantice la seguridad y protección integral de las víctimas y su comunidad, implementando todas las medidas necesarias para evitar cualquier forma de revictimización o represalia.