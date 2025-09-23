Un total de 278 278 productores rurales, pertenecientes a nueve asociaciones de siete municipios: Bosconia, Pailitas, El Copey, Valledupar, Manaure, Agustín Codazzi y Chimichagua, del departamento del Cesar, recibieron insumos y herramientas agropecuarias.

Leer más: Funcionaria de la JEP denuncia acoso laboral y discriminación

La entrega fue realizada por la Gobernación del Cesar, a través del programa de Alianzas Productivas, que busca impulsar la productividad rural mediante la entrega de activos productivos, capacitaciones técnicas y fortalecimiento organizativo, promoviendo así la sostenibilidad económica y la articulación con mercados regionales, nacionales e internacionales.

Gobernación del Cesar/Cortesía

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila destacó que este esfuerzo complementa las grandes inversiones en infraestructura que se adelantan: “Hoy avanzamos en la agroindustrialización de nuestro departamento. Cada organización reúne entre 30 y 40 familias que trabajan en distintos eslabones: desde la siembra hasta la comercialización y exportación de productos como café, cacao, mango y malanga. Así construimos desarrollo económico, mejoramos la calidad de vida y fortalecemos la posibilidad de seguir creciendo como territorio”, afirmó.

Lea también: Hombre que aparece en un video golpeando a una mujer en Cartagena se entregó: será denunciado por tentativa de homicidio

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial, José Francisco Sequeda, explicó que este proyecto corresponde a la tercera fase de entrega de activos productivos: “El año pasado ya habíamos beneficiado a 17 asociaciones en las fases 1 y 2. Hoy son 9 más, con una inversión total de $880 millones: $800 millones aportados por la Gobernación y $80 millones por el operador del programa. Cada asociación recibe en promedio $80 millones representados en equipos, insumos y asistencia técnica. Se trata de fortalecer líneas productivas estratégicas como café, cacao, malanga, mango y apicultura, que son de primera importancia para el Cesar”, señaló.

Las entregas incluyeron equipos y elementos especializados como colmenas, núcleos, cera estampada, insumos para acuicultura, botas, guantes, semillas, fertilizantes, bioinsumos, tanques plásticos, sistemas de riego por goteo, bombas de espalda y guadañadoras, entre otros.

No olvide leer: Capturan en Montería a un hombre por el delito de extorsión

A través de estas iniciativas varias asociaciones campesinas ya han logrado abrir mercados internacionales en países como Estados Unidos y naciones de Europa con productos como cacao, café y malanga, consolidando al Cesar como un territorio con gran potencial agroindustrial.