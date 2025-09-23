Unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Montería detuvieron en esta ciudad a un hombre que le exigía a una mujer la suma de un millón de pesos para no hacer públicas unas imágenes suyas en las redes sociales.

La angustiada ciudadana que veía amenazada su intimidad le informó a las autoridades que el hombre había obtenido de manera ilícita fotografías y videos privados, por lo que el Gaula activó un plan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en un reconocido centro comercial de la ciudad realizaron un despliegue que permitió la captura, en flagrancia, del extorsionista.

Le hallaron en su poder el millón de pesos en efectivo, producto de la extorsión. “Su captura no solo significó el fin de la amenaza contra la víctima, sino también un mensaje contundente a quienes pretenden lucrarse con la dignidad y privacidad de los ciudadanos”, reportó el Comando de la Policía Metropolitana de Montería, al tiempo que invitan a no pagar extorsiones sino denunciar a través del 165.

El aprehendido está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.