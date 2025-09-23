Unidades de la Policía Metropolitana de Montería a través de labores investigativas lograron la identificación y posterior captura de los responsables del millonario hurto cometido en el año 2024 en la sede de la Cámara de Comercio.

Las detenciones de los alias ‘El Guarda’ y ‘El Hacker’ ocurrieron en simultánea en las ciudades de Medellín y Bogotá. Estos, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, harían parte del grupo delincuencial común organizado denominado “Los Kleptos”, dedicado al hurto por medios informáticos.

Cortesía Policía de Montería.

Los hechos que les atribuyen se registraron en el año 2024 cuando estos, aprovechando las horas de la madrugada ingresaron de forma irregular a las instalaciones de la Cámara de Comercio y con ello a los sistemas informáticos, logrando desviar más de 140 millones de pesos mediante maniobras digitales y extrayendo 25 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.

“El dinero que se robaron fue transferido inicialmente a cuatro cuentas bancarias y posteriormente dispersado en cinco cuentas adicionales, con el fin de borrar el rastro, durante el hurto fueron afectados 27 equipos de cómputo corporativos, hecho que dañó la infraestructura tecnológica de la entidad”, reportó el comandante de la Policía en Montería, coronel Héctor Ruiz Arias. Los aprehendidos responden ante un juez de la República por el delito de hurto calificado con circunstancia de agravación punitiva.

Trascendió que alias ‘El Guarda’, capturado en Medellín, laboraba en la Cámara de Comercio de Montería y fue quien permitió el ingreso de ‘El Hacker’ para la comisión del delito.

‘El Hacker’ tiene antecedentes por concierto para delinquir, hurto, acceso abusivo a sistema informático y falsedad en documento, mientras que ‘El Guarda’ tiene antecedentes por hurto a través de medios informáticos y delitos relacionados.

