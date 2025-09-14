Luego de permanecer 75 días en cautiverio, fue liberado por sus captores, el reconocido ganadero de 87 años, Adalberto ‘Beto’ Osorio Mantilla, entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

Había sido secuestrado el pasado 30 de junio del presente año, cuando llegaba a su finca en la vereda La Cascabela, ubicada a dos kilómetros del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar.

Dicho día se movilizaba en un vehículo blanco tipo campero por zona rural de Río de Oro, Cesar, donde fue interceptado por hombres armados, presuntamente por un reconocido grupo armado con injerencia en la zona, que se lo llevaron por la fuerza.

Su liberación se registró este sábado, en una zona entre Ocaña y el departamento del Cesar, donde posteriormente fue trasladado al reencuentro con su familia.