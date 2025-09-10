La Cárcel Judicial de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar, suscribieron un convenio interadministrativo para asesorar a través del consultorio jurídico a los internos del penal, que lo requieran y que no cuenten con un abogado contractual.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Universidad con presencia de la directora del centro penitenciario, Yesenia Salazar Díaz; el decano de Derecho, Jorge Berna y el director del Consultorio Jurídico, Aníbal Cotes, Representante de los Egresados de la Facultad de Derecho Carlos Fuentes.

De este modo, los estudiantes de Derecho de la UPC ofrecerán asesoría a los PPL (persona privada de la libertad) para conocer más de sus procesos judiciales, sus deberes y derechos y de esta manera brindarles una mejor garantía.

Actualmente en la Cárcel Judicial hay más de 700 internos que tendrán asesorías jurídicas gratuitas teniendo acceso a la administración de justicia.