Por:  Milagro Sanchez Florez

La Cárcel Judicial de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar, suscribieron un convenio interadministrativo para asesorar a través del consultorio jurídico a los internos del penal, que lo requieran y que no cuenten con un abogado contractual.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Universidad con presencia de la directora del centro penitenciario, Yesenia Salazar Díaz; el decano de Derecho, Jorge Berna y el director del Consultorio Jurídico, Aníbal Cotes, Representante de los Egresados de la Facultad de Derecho Carlos Fuentes.

Nueve internos de la Cárcel Judicial de Valledupar se graduaron de bachilleres

De este modo, los estudiantes de Derecho de la UPC ofrecerán asesoría a los PPL (persona privada de la libertad) para conocer más de sus procesos judiciales, sus deberes y derechos y de esta manera brindarles una mejor garantía.

Actualmente en la Cárcel Judicial hay más de 700 internos que tendrán asesorías jurídicas gratuitas teniendo acceso a la administración de justicia.