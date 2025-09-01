Un niño de 5 años, identificado con los apellidos Carcamo Escobar, resultó herido de un impacto de arma de fuego en el hombro derecho cuando se encontraba junto con sus padres en una de las calles del municipio de Becerril, Cesar, esperando que les prepararan una pizza, en un puesto de comidas.

Los hechos sucedieron el domingo pasado en horas de la noche, cuando un grupo de hinchas de América de Cali, pasaban por el pueblo y se encontraron con fanáticos, al parecer, del Junior de Barranquilla, y tuvieron una confrontación originada por los primeros de estos.

En medio de la pelea todo se tornó en confusión en el sector, y el padre del niño de 5 años, al ver la situación tomó el niño en sus manos, y de un momento a otro resultó herido.

“Salimos a dar una vuelta por el pueblo y cuando esperábamos que nos prepararan una pizza, los hinchas del América le buscaron confrontación a los muchachos del pueblo, al parecer, hinchas del Junior, los persiguieron con cuchillos y de repente escuché disparos cuando agarré al niño ya estaba herido. De inmediato junto con mi esposa lo subimos a la moto y lo llevamos al hospital más cercano y luego nos remitieron al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde lo han atendido y está estable, él está consiente de todo lo que está pasando”, dijo el padre del menor de edad.

Ante estos hechos hubo mediación e intervención de la Policía Nacional, y en la reacción inmediata de las unidades policiales, incautaron un revólver calibre 32 mm utilizado en el hecho, al mismo tiempo que un sujeto fue capturado como presunto responsable, el cual deberá responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.