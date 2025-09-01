Tres presuntos homicidas fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en el departamento de Sucre. Dos de ellos fueron detenidos en cumplimiento de órdenes judiciales, y el tercero, que es el caso más reciente, se derivó de un crimen registrado la noche del domingo 31 de agosto en el municipio de San Onofre.

Leer más: Adolescente asesinado en El Bosque había sido señalado de participar en al menos 12 homicidios

En esta población del norte de Sucre fue aprehendido Éder Álvarez Vargas, de 45 años, a quien le atribuyen el asesinato de otro ciudadano al causarle lesiones graves con un arma cortopunzante, durante una riña registrada en el sector conocido como Caño 2.

La víctima es Arturo José Berrío Barón, de 20 años, quien sufrió una herida en la región esternocleidomastoidea lateral y al ser llevado al hospital local los médicos informaron que ingresó sin signos vitales.

Este crimen, con el que cerró el mes de agosto en Sucre, ocurrió a las 11:25 de la mañana del domingo.

De otra parte, en el municipio de Corozal las unidades de la Policía detuvieron a Cristian Alfonso Bertel Mercado, a quien le atribuyen haber asesinado a su abuela Reina Isabel Oliveros de Bertel el pasado 22 de agosto en el barrio San Luis de la ciudad de Sincelejo. Le habría propinado muchos golpes que acabaron con la vida de la adulta mayor.

Ver también: Este lunes 1 de septiembre empieza a operar el transporte público masivo de pasajeros en Sincelejo

A Bertel Mercado le registran ocho anotaciones en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos el de porte ilegal de armas y elementos cortantes

Y la tercera captura, por orden judicial, ocurrió en la calle principal del barrio La Vega, en el norte de Sincelejo, donde fue detenido Eider David Mendoza Ramos, alias El Muerto, requerido por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de garantías de Sincelejo para responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Le sugerimos: Trapecista del circo de los Hermanos Gasca cayó de la cuerda floja: estaba a 10 metros de altura

Según la Policía de Sucre, “alias El Muerto estaría vinculado a un hecho de homicidio contra un ciudadano ocurrido en septiembre del año 2024 en el barrio La Paz, zona sur de Sincelejo”.

Los tres aprehendidos están a la espera de que jueces de la República les resuelvan su situación judicial.