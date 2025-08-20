Para este jueves 21 de agosto está prevista la visita del presidente Gustavo Petro a Valledupar, para la entrega de activos productivos a campesinos de la región, acto que se llevará a cabo en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural en el coliseo Julio César Monsalvo. También el jefe de Estado entregará tierras junto a la ANT.

Debido a este evento, la Policía Nacional informó que se tomarán medidas transitorias de orden público de acuerdo con el Decreto 0878 de 2025. Por ello, para ese día se prohíbe el uso de drones en un radio de 2 kilómetros alrededor de los lugares donde estará el Presidente (Aeropuerto Alfonso López Pumarejo y Coliseo Julio César Monsalve).

También prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 06:00 de la mañana hasta las 08:00 de la noche. Habrá restricción de parqueo de vehículos en las vías aledañas a los lugares de la visita presidencial. Igualmente prohibición de transporte de líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas en vehículos cerca de los eventos.

Además, prohibición de transporte de personas en platones o carrocerías, así como de vehículos de tracción animal, entre las 06:00 de la mañana y 20:00 de la noche horas.

De igual manera, activan alerta amarilla hospitalaria en toda la red de salud de Valledupar para garantizar disponibilidad de servicios.

A las prohibiciones se le suman acciones sancionatorias por parte de los inspectores de Policía urbanos que serán los encargados de conocer las infracciones y aplicar multas y sanciones. Se garantiza el debido proceso mediante el procedimiento verbal abreviado del art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

Los vehículos en infracción de tránsito se sancionarán conforme a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).

El control operativo estará a cargo de la Policía Nacional, a través de la Estación de Policía de Valledupar. Los informes de infracciones serán trasladados a los inspectores de Policía urbanos.

¿Qué entregará el presidente?

Frente a las entregas por parte del presidente Gustavo Petro, los beneficiarios serán 27 familias campesinas dedicadas al arroz, que modernizarán sus cultivos con maquinaria especializada. De igual manera, otros de los municipios con oportunidades para la producción agrícola son San Juan del Cesar, La Guajira, con 93 productores hortofrutícolas y 182 productores de maíz que recibirán equipos para tecnificar sus sistemas.

Del corregimiento de Mariangola, 60 ganaderos fortalecerán su hato con 160 bovinos de doble propósito. De Codazzi, 46 familias Yukpa establecerán 30 hectáreas de cacao en arreglo agroforestal.

Además de Pueblo Bello y Valledupar, 50 familias arhuacas impulsarán la producción de panela y compost con enfoque sostenible. Durante el evento, también se entregarán 6.300 hectáreas de tierra.