En esta reciente semana, en diferentes municipios del departamento del Cesar, la Policía Nacional impuso 82 órdenes de comparendo a ciudadanos que violaron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dichas acciones administrativas fueron 36 por el porte de armas blancas, 18 por estupefacientes, 16 irrespetar a las autoridades de policía y nueve por fomentar riñas o confrontaciones violentas.

Asimismo las autoridades policiales realizaron más de 25 campañas, charlas y visitas comunitarias, con el principal enfoque de la prevención de hurto en todas sus modalidades, extorsión, homicidio, lesiones personales y consumo de estupefacientes.

En ocasión al recién puente festivo del ‘Día de la Asunción de la Virgen María’, en el departamento se movilizaron 161.036 vehículos, así como el arribo de 16.921 turistas.

Se mantuvieron 10 áreas de prevención ubicadas en los principales ejes viales del departamento, donde los uniformados brindaron orientación y seguridad en los diferentes tramos viales. De igual manera dieron charlas preventivas y pedagógicas, encaminadas a reducir los siniestros viales; también, impusieron 101 comparendos por infringir las normas de tránsito, de los cuales 74 fueron a motocicletas por diferentes infracciones.

