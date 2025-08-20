La bebé que fue encontrada abandonada en un basurero de la ciudad de Montería hace una semana ya fue dada de alta del hospital San Jerónimo donde recibía atención médica y ahora está en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Su condición de salud es buena y es una bebé que no está en proceso de adoptabilidad, solo que permanece en la ruta de esta institución hasta que sea resuelta su situación por haber sido abandonada por su madre al parecer en medio de un acto de estrés postparto.
Diana Sierra, la gestora social de Montería que ha estado al pendiente de la recién nacida, confirmó la situación actual de la pequeña indicando que “fue dada de alta y se encuentra en perfectas condiciones. Ya está con su madre sustituta, que es una persona avalada y certificada por el Icbf, que son los encargados de llevar este caso”.
Agregó que fue activada una ruta de donaciones que le llegará a la bebé a través de un enlace que ha dispuesto el Icbf porque no es permitido que se conozca el hogar sustituto que la acogió.