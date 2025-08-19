Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

En el Juzgado Promiscuo Municipal del municipio de Gamarra fue judicializada por el delito de intento de homicidio, Yeinit Lisela Acosta Solano, de 44 años, quien es señalada de prenderle fuego a una habitación donde se encontraba su exesposo, y una amiga de este.

Es de recordar que estos hechos sucedieron en una finca ubicada entre los corregimientos de Palenquillo y La Estación, el pasado 16 de agosto, cuando Luis Fernando Bohórquez Pabón, de 44 años, estaba junto a María Alejandra Ortiz Cueva, de 27 años, al interior de una habitación de la estancia.

Hasta ese lugar llegó la esposa de Bohórquez, roció gasolina y les prendió fuego, generando un incendio.

Versiones preliminares dan cuenta que la pareja intentó salir y cuando María Alejandra intentó correr, Acosta Solano nuevamente lanzó  gasolina por lo que las quemaduras que sufrió fueron de alta complejidad.

Tras este episodio la pregunta responsable se marchó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades de la Sijín de la Policía Nacional, junto con su abogado.

En la audiencia de imputación no aceptó cargos y quedó en libertad mientras avanza el proceso investigaciones.

Entre tanto, los lesionados siguen en estado crítico.  Ortiz presenta el 95 % de su cuerpo comprometido, mientras que Bohórquez también sufrió quemaduras extensas.

En el caso de  María Alejandra Ortiz fue remitida al HIC de Bucaramanga, donde permanece con pronóstico reservado, y ahora necesita transfusión de sangre de cualquier tipo por lo que sus familiares hacen un llamado a la ciudadanía con voluntad de donar de cualquier tipo.

Entre tanto Bohórquez sufrió menos lesiones y  continúa recibiendo atención especializada en una clínica de Aguachica.