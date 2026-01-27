En el marco de la campaña “¡Dona Sangre, Regala Vida!”, la Alcaldía Distrital y el Banco Nacional de Sangre anunciaron una nueva jornada de donatón para este 29 de enero.

La actividad tendrá lugar en la sede de la Alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar, en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Edad: 18 a 65 años | Peso: +50 kg.

• No estar en ayunas, no haber trasnochado ni ingerido alcohol.

• Tatuajes/piercings: permitidos tras 6 meses de realizados.

• Tener pareja sexual estable.

• Hepatitis A: Permitido si fue antes de los 11 años. (Hepatitis B o C no pueden donar).

La administración distrital resaltó que con esta estrategia se busca aumentar las reserva de sangre en la ciudad, especialmente para esta temporada de Carnaval.

“Bajo el lema “Quien dona es quien salva”, se invita a ciudadanos y visitantes a salvar hasta tres vidas con una sola donación", dijo.

Reiteró que “donar no solo ayuda en emergencias, también mejora tu salud cardiovascular”.