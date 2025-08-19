La División de Producción de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, informó que con base en reportes del IDEAM y de población ribereña, en el municipio se están presentando fuertes lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí, lo cual pueden generar incrementos súbitos en el caudal durante las próximas horas.

Le puede interesar: Familias que habitan más de 40 barrios en Montería, damnificadas por lluvias

Además, debido al coletazo del Huracán Erin, se está intensificando la convergencia de la humedad en el Caribe Colombiano, provocando lluvias torrenciales sobre la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por ello, existe riesgo de desbordamientos y afectaciones en corregimientos y barrios cercanos a la ribera.

Vea aquí: Inició la convocatoria pública para la adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe

En este sentido, la entidad recomienda a la ciudadanía evitar bañarse, cruzar o realizar actividades recreativas en el río. No permanecer en riberas ni en zonas bajas propensas a inundación. Estar atentos a cambios en el nivel o turbiedad del agua. Reportar emergencias a la línea 123 o a los organismos de socorro.