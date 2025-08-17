Un joven muerto y dos mujeres heridas fue el resultado de un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo 17 de agosto en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sergio Enrique Polo Orozco, de 20 años, quien era barbero de profesión y residía en el barrio Primero de Mayo.

Por su parte, las lesionadas responden a los nombres de Lía Tahiana Galván Olivo, menor de edad y Karol Julieth López Guerra, ambas permanecen bajo observación en un centro asistencial.

El siniestro vial se registró sobre la carrera 18D con calle 41, del barrio Simón Bolívar.

Según la información preliminar, Polo Orozco conducía una motocicleta marca Bajaj, de placa LQL79H y color negro, cuando perdió el control del vehículo e impactó contra una rotonda.

Malheridos, fueron auxiliados y trasladados hasta la sala de urgencias de la clínica Médicos Centro, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes, fueron los encargados de la inspección técnica a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal.