La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, oficializó la entrega de una millonaria inversión para el municipio de El Copey, a través de un cheque simbólico. Se trata del inicio de la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Montelíbano, una infraestructura moderna y digna para más de 700 estudiantes, toda la planta docente y la población en general de este territorio.

La estudiante Juliana Sánchez aseguró: “Sabemos que lo que hoy comienza no solo se trata de cemento y estructuras, sino de un compromiso real con el futuro de nuestra comunidad. Gracias por creer que desde la educación se construye un mejor mañana”.

Durante la jornada, que estuvo acompañada por líderes comunitarios, concejales, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad educativa, se recalcó sobre la relevancia de esta inversión de $5.000 millones que se suman a los $1.600 millones que el municipio aportará, para construir en un área de 5.000 metros cuadrados lo siguiente: 16 aulas de clases, área administrativa con sala de profesores, oficinas de rectoría y coordinación, baños y archivo, baños para niñas y niños, comedor escolar, cancha multifuncional, cerramiento y portería, instalaciones eléctricas y urbanismo con vías internas peatonales.

Habit Barrios Ocampo, estudiante de séptimo grado, se refirió a esta obra del Gobierno del Cesar: “Hoy vemos que nuestro colegio tendrá espacios que nos motivarán a aprender y a crecer como personas, gracias a nuestro alcalde y a nuestra gobernadora”.

Estas nuevas instalaciones no solo transformarán la educación de los estudiantes actuales, sino la de generaciones futuras, por lo que la gobernadora precisó que se trata de una inversión que impactará la educación a través del tiempo. “Hoy, con hechos, ratificamos que la educación es la llave que abre todas las puertas hacia el éxito y las oportunidades. En 9 meses veremos convertido este espacio en una gran ciudadela académica”, indicó la mandataria Elvia Milena Sanjuan.

