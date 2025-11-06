En el corregimiento de Caracolicito, municipio de El Copey, se vivieron momentos de tensión cuando un hombre tomó en sus brazos a su propio hijo de un año de edad, para usarlo como ‘escudo humano’, y agredir a la madre del menor.

De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo fue capturado y el operativo se desarrolló durante labores de patrullaje en el barrio Centro, donde los uniformados fueron alertados por la madre del niño, quien denunció que su expareja de 23 años había protagonizado un violento episodio de agresión.

Según el testimonio de la mujer, el hombre amenazó con un arma blanca tipo navaja tanto al menor como a ella, utilizando al niño, mientras profería expresiones intimidantes.

La inmediatez de la reacción policial permitió controlar la situación y salvaguardar la integridad del pequeño.

En el lugar, se procedió a la captura de dicho sujeto, quien, posteriormente, fue trasladado y dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.