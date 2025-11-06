Ante el Conversatorio de Alcaldes de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, y en el Foro de Cooperación Internacional Colombia–Francia, realizado en la capital del país; la alcaldesa del municipio de Aguachica, Cesar, Greisy Roqueme, fue en busca de alianzas e inversiones que impulsen su desarrollo sostenible, con énfasis en la protección ambiental, la transición energética y la recuperación de ecosistemas.

La mandataria explicó las fortalezas ambientales del municipio, entre ellas el Bosque del Ágüil, además de los proyectos sociales y de política pública, como la Casa Taller y las iniciativas enfocadas en la atención de poblaciones vulnerables.

“En alianza con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, estamos trabajando en la recuperación del Bosque del Ágüil, pulmón ambiental de Aguachica. Este proyecto permitirá revitalizar una importante fuente hídrica y convertirla en un atractivo turístico, generando así una nueva dinámica económica para el municipio”, expresó Roqueme.

Alcaldesa del municipio de Aguachica, Cesar, Greisy Roqueme.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género y otros flagelos sociales, al tiempo que hizo un llamado a la cooperación internacional para fortalecer los programas de bienestar y desarrollo integral de los aguachiquenses.

Por su parte, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, reconoció el compromiso de los alcaldes de Asointermedias por proyectar sus territorios y trabajar por el bienestar ciudadano.

“Agradezco el esfuerzo de todos los mandatarios en su lucha constante por mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Hago un llamado a los concejales para que respalden las iniciativas que benefician a la población y valoren la gestión de sus alcaldes, quienes están construyendo un mejor futuro para sus municipios”, afirmó Prada.