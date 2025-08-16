Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la mañana de este sábado 16 de agosto sobre el corredor portuario, a la altura del barrio Rebolo, dejó sin vida a Duván Alfaro Martínez, miembro activo de la Policía Metropolitana de Barranquilla que se transportaba en una motocicleta.

Las autoridades de tránsito señalaron que la víctima fatal, de 27 años y nativo de Mompox, Bolívar, circulaba en sentido sur-norte y fue embestido por un camión marca Kenworth, color rojo, placa SWM-118, que viajaba en el mismo sentido.

En detalle, tránsito policial comunicó que los vehículos chocaron a la altura de la carrera 30 y en ese mismo punto quedó sin vida el uniformado.

Alfaro Martínez estaba vinculado a la Unidad Antinarcóticos de la institución armada y llevaba 9 años como agente activo.

En el momento del accidente, el uniformado se desplazaba hasta una sede policial para vincularse a un turno de trabajo.