En medio de un operativo adelantado por tropas de la segunda división del Ejército, en coordinación con miembros de la Policía Nacional, se logró la localización y posterior destrucción de un laboratorio de cocaína en el municipio de San Alberto, en el departamento de Cesar.

Leer más: Alerta amarilla por temporada de lluvias en Valledupar, Cesar

En el procedimiento, los uniformados hallaron más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 170 kilogramos de pasta base de coca, 2.000 galones de insumos líquidos y 450 kilogramos de insumos sólidos.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | Tropas de @Ejercito_Div2 con @PoliciaColombia, localizaron y destruyeron en zona rural de San Alberto, #Cesar:



✅ Más de 500 kg de clorhidrato de cocaína

✅ 170 kg de pasta base de coca

✅ 2.000 galones de insumos líquidos

✅ 450 kg de insumos sólidos… pic.twitter.com/MWbgNHyTHo — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 17, 2025

De acuerdo con las autoridades, el material incautado pertenece al armado organizado Conquistadores de la Sierra Nevada.

No olvide leer: Un muerto y dos mujeres heridas deja accidente de tránsito en Valledupar, Cesar

Además, se conoció que el material tendría un valor superior a 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal y alcanzaría para producir más de un millón de dosis.