En medio de un operativo adelantado por tropas de la segunda división del Ejército, en coordinación con miembros de la Policía Nacional, se logró la localización y posterior destrucción de un laboratorio de cocaína en el municipio de San Alberto, en el departamento de Cesar.
Leer más: Alerta amarilla por temporada de lluvias en Valledupar, Cesar
En el procedimiento, los uniformados hallaron más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 170 kilogramos de pasta base de coca, 2.000 galones de insumos líquidos y 450 kilogramos de insumos sólidos.
De acuerdo con las autoridades, el material incautado pertenece al armado organizado Conquistadores de la Sierra Nevada.
No olvide leer: Un muerto y dos mujeres heridas deja accidente de tránsito en Valledupar, Cesar
Además, se conoció que el material tendría un valor superior a 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal y alcanzaría para producir más de un millón de dosis.