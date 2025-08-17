La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Valledupar informó que la capital del Cesar y sus corregimientos entraron en alistamiento preventivo frente a la temporada de huracanes y lluvias que atraviesa el Caribe colombiano. Aunque el huracán Erin no tendrá influencia directa en el país, las autoridades locales mantienen vigilancia activa para minimizar posibles riesgos.

Durante el puente festivo de agosto se esperan lluvias en diferentes zonas, especialmente en las cuencas de los corregimientos del norte, donde ya hay equipos de monitoreo constante. En el sur, también se mantiene la alerta para reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a la población.

El secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, aseguró que la Administración Municipal sigue de cerca los reportes del Ideam y demás organismos nacionales. “Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de la comunidad. La prevención es clave para reducir los impactos de los fenómenos climáticos adversos. La oficina de Gestión del Riesgo, bajo el liderazgo del alcalde Ernesto Orozco, trabaja incansablemente para proteger a Valledupar y sus corregimientos”, puntualizó.

La Alcaldía de Valledupar exhortó a los ciudadanos a reforzar medidas de autoprotección, como la limpieza de techos y desagües, la preparación de un maletín de emergencia y el reporte oportuno de zonas de riesgo. También hizo un llamado a prestar atención en los cambios repentinos del caudal de ríos y quebradas, que pueden convertirse en señales tempranas de emergencias.

Por último, el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán reiteró que todos los canales oficiales de información y líneas de emergencia están disponibles para la comunidad. El mensaje es mitigar el impacto de la temporada de lluvias en Valledupar y sus corregimientos, a través de la prevención que permite salvar vidas.

En caso de emergencias, estas son las líneas oficiales a las que puede acudir la ciudadanía: Policía Nacional: 123, Gaula Policía Nacional: 165, Gaula Ejército: 147, Red de Cooperantes: 156, Cuerpo de Bomberos: 119, Defensa Civil: 144, Cruz Roja: 132.