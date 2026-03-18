A buen ritmo avanza el proyecto Defensa Costera 2050 que consiste en una intervención estructural sin precedentes que recuperará y reforzará 6,2 kilómetros del borde costero en los frentes de la Avenida Santander (1,3 km), El Cabrero – Marbella (3,8 km) y Castillogrande (1,2 km), en Cartagena.

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En las playas de Castillogrande ya están construidos al 100% los dos primeros espolones, de diez finales reforzados y más amplios, en el sentido Club Naval - Hospital, y fue terminado de cerrar el boquete que había abierto el mar a la altura del monumento a Los Alcatraces, en el Centro Histórico sobre la avenida Santander, conectando ya 320 metros de cordón de escollera.

Con estos trabajos se estima un avance superior al 13%, en un proyecto que genera 50 empleos directos, activando frentes de obra que hoy trabajan en el mantenimiento, reposición y conformación de material pétreo para garantizar la estabilidad de las estructuras marítimas que protegen la ciudad.

Alcaldía de Cartagena

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En el frente de la Avenida Santander desarrollan labores técnicas de reposición y estabilización que fortalecen la defensa costera existente, aumentando su capacidad para disipar la energía del oleaje y reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos.

Y en Castillogrande, uno de los puntos más sensibles del litoral cartagenero, ya fue ejecutado el 100 % de los dos primeros espolones de un total de 10 contemplados en este frente.

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De igual manera, el frente El Cabrero-Marbella, que concentra 3,8 kilómetros de intervención, entrará próximamente en fase activa como parte del cronograma de ejecución, ampliando el alcance de una obra que no solo responde a la emergencia actual derivada del reciente frente frío que causó graves afectaciones al borde costero de la ciudad, sino que proyecta la protección de Cartagena hacia las próximas décadas.

Defensa Costera 2050 hace parte del plan estratégico de obras que lidera la alcaldía de Cartagena, y que contempla la intervención y reforzamiento de estructuras existentes, garantizando su estabilidad y funcionalidad frente al aumento del nivel del mar y los fenómenos recurrentes de mar de leva.