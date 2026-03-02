En desarrollo de operativos contra el delito de hurto en todas sus manifestaciones que se registraron durante el fin de semana en la ciudad de Cartagena las unidades de la Policía Metropolitana lograron la captura de 17 personas, entre ellos dos adolescentes.

Además lograron recuperar seis prendas de oro, una motocicleta dos automóviles y varios celulares avaluados en la suma de más de 200 millones de pesos.

Policía de Cartagena/Cortesía

Cuatro de los adultos y un adolescente detenidos están implicados en el robo de prendas de oro. Sus detenciones fueron posibles gracias a una llamada al 123 de la Policía Nacional que permitió hacer seguimiento a través de las cámaras de Distriseguridad y articular con las patrullas de vigilancia un “Plan Candado” en inmediaciones del Centro Histórico. Se movilizaban en un vehículo de servicio público, pero minutos antes habrían hurtado una cadena de oro, avaluada en 45 millones de pesos, a un turista extranjero mediante la modalidad de raponazo.

Por su parte, en el barrio Escallón Villa fue capturado alias ‘El Fercho’, de 23 años, quien se habría robado una cadena, tres pulseras, un anillo de oro y un celular a una mujer, avaluados en más de 13 millones de pesos; y en el barrio Marbella detuvieron a un adolescente de 17 años que le hurtó una cadena de oro a una ciudadana, avaluada en más de 7 millones de pesos.

En otros operativos fueron capturados seis presuntos delincuentes por hurto de celulares, otros cinco por hurto en almacenes de grandes superficies y un adolescente aprehendido por el hurto de una motocicleta.

Los capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Sobre estos operativos el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que este año han recuperado 49 motocicletas, 12 vehículos y se han capturado 178 personas por el delito de hurto.