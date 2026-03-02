Los tradicionales actos conmemorativos por el aniversario de Sucre como departamento que son cada 1° de marzo salieron esta vez de la sede del gobierno hacia los barrios de la ciudad de Sincelejo, que es su capital.

Leer más: EE. UU. reporta que sus tres aviones militares fueron derribados por “fuego amigo” en Kuwait

El sector escogido fue Las Margaritas, donde recién fue inaugurado y entregado un parque, en el que durante la tarde de este domingo se llevó a cabo la celebración de los 59 años de Sucre liderados por la gobernadora Lucy García Montes y su equipo de gobierno.

Moradores de Las Margaritas y de otros sectores, además de autoridades civiles y de Policía, estuvieron en la celebración y se deleitaron al son de las melodías interpretadas por la Banda Departamental y de los emprendimientos que fueron expuestos.

La gobernadora destacó el valor de celebrar con la gente y lo orgullosa que se siente de ser sucreña.

“Hoy (ayer) conmemoramos los 59 años del departamento de Sucre y la mejor celebración es con su gente. Aquí estamos conmemorando 59 años de vida de un departamento que lucha, pujante, que su gente ha salido adelante, que es resiliente; pero lo más importante es la alegría de los corazones de cada uno de los sucreños y el deseo de progresar más en este departamento”, indicó.

Ver también: “Mi madre no se merecía eso”: hija de adulta mayor asesinada en vivienda de Pinar del Río

La integración con las familias del sector también se reflejó en el Concurso de Decoración de Fachadas, en el que tres familias participaron y cada una de ellas fue premiada por la gobernadora.

Como en toda gran celebración, no faltó la torta. La gobernadora, rodeada de la comunidad, encabezó el simbólico corte y compartió con los asistentes.